Молдова намерена потратить миллиарды евро на создание покрывающей страну системы ПВО

Власти Молдовы намерены потратить миллиарды евро на закупку радаров, чтобы обеспечить наблюдение с их помощью за всем воздушным пространством страны. Об этом заявил на брифинге премьер Дорин Речан, комментируя сообщение министерства обороны, что радар Ground Master (GM) 200, закупленный республикой у Франции, не смог обнаружить беспилотник, обломки которого были найдены на юге страны у границы с Украиной, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент мы можем выявлять часть этих ракет и дронов, нам надо расширить покрытие воздушного пространства радарами, после этого мы сможем перейти к следующему этапу защиты воздушного пространства. Чтобы обеспечить полное покрытие, нам нужны инвестиции несколько миллиардов евро, мы пока не можем себе это позволить, поэтому нужно сотрудничать с нашими партнерами. Мы должны достичь этой цели до 2030 года", - сказал Речан. Он пояснил, что правительство запустило программу инвестиций системы обороны. "В рамках наших возможностей запущена ее первая фаза. Мы хотели бы иметь систему, которая позволила бы своевременно выявлять ракеты, чтобы мы могли предупреждать и эвакуировать граждан. Второй этап заключается в том, что мы сможем сбивать ракеты и дроны", - пояснил Речан.

Ранее президент Молдовы Майя Санду попросила страны Запада предоставить республике системы ПВО, которые, по ее словам, необходимы в связи нарушениями воздушного пространства республики в ходе конфликта на Украине. В 2023 году бюджет Минобороны увеличили до 1,697 млрд леев ($90 млн), что составляет 0,55% валового внутреннего продукта (ВВП). Эти расходы на фоне тяжелейшего экономического кризиса резко раскритиковала оппозиция.

Власти Молдовы за последний год уже четыре раза сообщали о найденных вблизи украинской границы фрагментах ракет ПВО. По данным экспертизы, которые сообщило МВД республики, обнаруженные ранее у приграничных с Украиной сел Наславча, Ларга и города Бричаны обломки были обломками ракеты зенитного комплекса ПВО С-300, выпущенной украинскими военными. Несмотря на это, после обнаружения фрагментов одной из ракет послу РФ в Кишиневе Олегу Васнецову молдавской стороной был выражен протест.

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