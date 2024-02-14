https://news.day.az/world/1637270.html Вертолет израильской армии эвакуирует погибших и раненых после ракетного удара «Хезболлы» - ВИДЕО
Вертолет израильской армии эвакуирует погибших и раненых после ракетного удара «Хезболлы» - ВИДЕО
Утром "Хезболла" нанесла крупный ракетный удар по штаб-квартире Северного командования ЦАХАЛ в Цфате, в результате чего по меньшей мере двое израильских военнослужащих убиты и семь ранены.
Как передает Day.Az, ракетный обстрел также был нанесен по базам ЦАХАЛ в Браните, Кирьят-Шмоне, Манаре и стратегической авиабазе командования и управления Мерон.
На видео вертолет израильской армии прибыл в Цфат для эвакуации погибших и раненых.
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