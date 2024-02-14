https://news.day.az/world/1637275.html Французы растаскивают грузовики после перекрытия трассы - ВИДЕО
Французы растаскивают грузовики после перекрытия трассы - ВИДЕО
Во Франции после перекрытия трассы А75 грузовики с иностранной продукцией конфискуются и опорожняются.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Товары передаются благотворительной организации по поддержке малоимущих.
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