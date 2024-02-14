Французы растаскивают грузовики после перекрытия трассы

Во Франции после перекрытия трассы А75 грузовики с иностранной продукцией конфискуются и опорожняются.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Товары передаются благотворительной организации по поддержке малоимущих.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!