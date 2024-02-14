ЧП в штаб-квартире минобороны Германии

В штаб-квартире минобороны Германии в Бонне произошло ЧП: по неизвестной причине в течение нескольких часов в здании отсутствовало электричество.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает Bild.

Не работала даже резервная система электроснабжения.

Большого ущерба, однако, не случилось. Со ссылкой на представителя минобороны ФРГ Bild уточняет, что внутренняя связь и возможности управления войсками затронуты не были.

У минобороны Германии в настоящий момент существует две штаб-квартиры: одна в бывшей столице ФРГ Бонне, другая в современной столице объединенной Германии Берлине.

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