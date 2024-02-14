Усиливается противостояние фермеров и силовиков в Индии

Противостояние фермеров и силовиков в Индии усиливается, передает Day.Az.

Наиболее острая ситуация после провала переговоров фермеров с правительством сложилась на границе между штатами Харьяна и Пенджаб, примерно в 230 км к северу от Дели.

Фермеры требуют от властей сдержать свое обещание с 2021 года и добиться повышения гарантированных цен на растениеводческую продукцию, а также требуют введения корпоративных пенсий, списания кредитов и удвоения своих доходов.

Часть профсоюзов и фермерских ассоциаций объявили в эту пятницу общенациональную забастовку.

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