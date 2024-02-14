https://news.day.az/world/1637279.html Усиливается противостояние фермеров и силовиков в Индии - ФОТО - ВИДЕО
Усиливается противостояние фермеров и силовиков в Индии - ФОТО - ВИДЕО
Противостояние фермеров и силовиков в Индии усиливается, передает Day.Az.
Наиболее острая ситуация после провала переговоров фермеров с правительством сложилась на границе между штатами Харьяна и Пенджаб, примерно в 230 км к северу от Дели.
Фермеры требуют от властей сдержать свое обещание с 2021 года и добиться повышения гарантированных цен на растениеводческую продукцию, а также требуют введения корпоративных пенсий, списания кредитов и удвоения своих доходов.
Часть профсоюзов и фермерских ассоциаций объявили в эту пятницу общенациональную забастовку.
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