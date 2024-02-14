ВС Британии и США нанесли новые удары по хуситам

Вооруженные силы Великобритании и США нанесли два новых удара по объектам хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил подконтрольный движению телеканал Al Masirah.

По его сведениям, атакам подвергся район Эль-Джаббана в йеменской провинции Эль-Ходейда.

Информация о последствиях ударов не приводится.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет совершать атаки на территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Мишенями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.

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