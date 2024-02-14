США решили продать Польше военные дирижабли

Американские власти одобрили закупку Польшей элементов системы радиолокационной разведки на базе аэростатов. Об этом сообщило издание The War Zone, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пакет включает другое сопутствующее оборудование, логистику и поддержку и оценивается примерно в $1,2 млрд", - уточнили в публикации.

Военные аналитики назвали сделку "значительной инвестицией". Авторы статьи обратили внимание, что Польша как член НАТО прилагает значительные усилия для укрепления своих вооруженных сил. Так страна противодействует потенциальной угрозе в регионе.

Польша собиралась купить комплексы еще с 2017 года, чтобы получить возможность обнаружения и сопровождения целей на суше и на море.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!