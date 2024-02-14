Суд приговорил Николя Саркози к шести месяцам лишения свободы

Апелляционный суд Парижа приговорил к шести месяцам заключения бывшего президента Франции Николя Саркози по делу о финансировании его предвыборной кампании в 2012 году. Об этом сообщил телеканал LCI, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, он получил еще шесть месяцев условного заключения.

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