https://news.day.az/world/1637382.html Суд приговорил Николя Саркози к шести месяцам лишения свободы
Суд приговорил Николя Саркози к шести месяцам лишения свободы
Апелляционный суд Парижа приговорил к шести месяцам заключения бывшего президента Франции Николя Саркози по делу о финансировании его предвыборной кампании в 2012 году. Об этом сообщил телеканал LCI, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Кроме того, он получил еще шесть месяцев условного заключения.
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