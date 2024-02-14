Во Франции вооруженный ножом мужчина напал на полицейских

Мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских в коммуне Бенифонтен в департаменте Па-де-Кале на севере Франции, передает Day.Az.

Один из полицейских был госпитализирован. Коллеги пострадавшего полицейского применили огнестрельное оружие, ранив нападавшего.

Сообщается, что нападавший страдает от шизофрении.

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