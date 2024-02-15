https://news.day.az/world/1637407.html Северная Корея испытала новый тип противокорабельной ракеты
Северная Корея испытала новый тип противокорабельной ракеты
КНДР провела успешные испытания противокорабельных ракет нового типа "Падасури-6" ("Орлан-6"), которые планируется в скором времени поставить на вооружение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, запуском руководил лидер страны Ким Чен Ын.
Отмечается, что ракеты находились в воздухе около 23 минут и точно поразили условные цели в Японском море.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре