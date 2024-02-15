Северная Корея испытала новый тип противокорабельной ракеты

КНДР провела успешные испытания противокорабельных ракет нового типа "Падасури-6" ("Орлан-6"), которые планируется в скором времени поставить на вооружение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, запуском руководил лидер страны Ким Чен Ын.

Отмечается, что ракеты находились в воздухе около 23 минут и точно поразили условные цели в Японском море.

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