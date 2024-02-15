Австралийский парламент попытается вернуть Джулиана Ассанжа домой

Депутаты австралийского парламента призвали США и Великобританию прекратить судебное преследование основателя организации WikiLeaks ("Викиликс") Джулиана Ассанжа и позволить ему вернуться в Австралию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, о соответствующей инициативе парламентариев сообщает телеканал SBS.

По его данным, предложение обратиться к Вашингтону и Лондону, получившее поддержку 86 парламентариев из 150, было внесено на рассмотрение независимым депутатом Эндрю Уилки. "К сожалению, у нас почти не осталось времени, чтобы спасти Ассанжа. Для нас очевидно, что он достаточно страдал, но если его апелляция потерпит неудачу в Лондоне, то в течение нескольких часов Ассанж вылетит в США, где предстанет перед судом опять", - сказал Уилки, отметив, что в Соединенных Штатах основателю WikiLeaks "может грозить до 175 лет тюремного заключения".

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