ЦАХАЛ проводит рейды в населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан

Подразделения Армии обороны Израиля проводят серию рейдов в нескольких населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, несколько палестинцев были избиты во время штурма деревни к югу от города Хеврон.

Как сообщает телеканал, рейды также проводятся в городах Калькилия, Тулькарм, Наблус, в лагере беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме, деревне Бейтуния к западу от города Рамалла, а также в населенном пункте к северу от города Сальфит.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.

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