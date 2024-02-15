Трамп назвал нынешние США посмешищем

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты стали "посмешищем", их больше не уважают на мировой арене, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы - нация, которую больше не уважают и к которой не прислушиваются на мировой арене. Мы нация, которая во многом стала посмешищем", - сказал он в среду, выступая перед сторонниками в штате Южная Каролина. Трамп отметил, что экономика страны рушится, а образовательная система США "занимает последнее место в каждом списке".

"Мы - страна, где фентанил и другие виды незаконных наркотиков достать легче, чем продукты, чтобы накормить наши прекрасные семьи. Мы превратились в страну, пропитанную наркотиками и преступностью, которая не способна решить даже самые простые проблемы", - заключил бывший президент.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года действующий президент Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Трамп - наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года.

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