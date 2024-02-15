Нетаньяху прокомментировал ситуацию с освобождением заложников

Ключ к освобождению заложников из сектора Газа лежит в сочетании сильного военного давления и очень жестких переговоров. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К данному момент мы освободили 112 похищенных благодаря сочетанию сильного военного давления и жестких переговоров. Ключ к освобождению и остальных похищенных - сильное военное давление и очень жесткие переговоры", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия.

"Я настаиваю на том, чтобы ХАМАС отказалось от своих бредовых требований [на переговорах]. И когда оно откажется от этих требований, мы сможем продвигаться", - добавил израильский премьер.

В среду канцелярия Нетаньяху заявила, что Израиль в ходе консультаций в Каире 13 февраля не получил от правящего в секторе Газа радикального движения ХАМАС никаких новых предложений по сделке по освобождению удерживаемых в анклаве заложников. Ранее в тот же день израильский портал Walla! со ссылкой на источники сообщил, что Нетаньяху решил не направлять израильскую делегацию в Каир для участия в дальнейших консультациях по продвижению к сделке. По информации государственной радиостанции Kan, решение не отправлять делегацию в Каир во второй раз 15 февраля было принято премьером в ходе консультаций с ограниченным количеством участников, в число которых не входили министры военного кабинета Бени Ганц и Гади Айзенкот.

13 февраля в Каире состоялась консультационная встреча между представителями Египта, Соединенных Штатов, Катара и Израиля. На переговорах обсуждалось возможное соглашение об освобождении заложников, удерживаемых радикалами в Газе, а также перспективы установления режима прекращения огня в анклаве. В консультациях были задействованы директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, руководитель израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа, а также премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и глава египетского Управления общей разведки Аббас Камель.

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