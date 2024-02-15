В Турции перевернулся автобус,
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В Турции произошла авария с участием пассажирского автобуса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber.

ДТП произошло на дороге Йозгат-Кайсери.

В результате происшествия 1 человек погиб, 18 получили травмы.

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