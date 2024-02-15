https://news.day.az/world/1637440.html В Турции перевернулся автобус, много пострадавших - ФОТО
В Турции перевернулся автобус, много пострадавших - ФОТО
В Турции произошла авария с участием пассажирского автобуса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber.
ДТП произошло на дороге Йозгат-Кайсери.
В результате происшествия 1 человек погиб, 18 получили травмы.
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