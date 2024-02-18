Угрозу нацбезопасности США связали с космической деятельностью

Неназванная серьезная угроза национальной безопасности США может быть связана с космической сферой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Также отмечается, что это может быть связано с Россией и некоей деятельностью в космосе. Никаких подробностей и деталей не приводится.

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