https://news.day.az/world/1637458.html Угрозу нацбезопасности США связали с космической деятельностью
Угрозу нацбезопасности США связали с космической деятельностью
Неназванная серьезная угроза национальной безопасности США может быть связана с космической сферой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Также отмечается, что это может быть связано с Россией и некоей деятельностью в космосе. Никаких подробностей и деталей не приводится.
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