Возможная победа на выборах в США Трампа усилит позиции Турции в Европе

Возможная победа на президентских выборах в США Дональда Трампа может подтолкнуть Евросоюз к пересмотру отношений с Турцией в сторону активизации процесса ее евроинтеграции. Это приведет к усилению позиций Анкары в Европе, пишет в комментарии газета Hürriyet, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Возможное избрание Трампа президентом США, скорее всего, будет иметь критические последствия для Турции, учитывая его недавние противоречивые высказывания о будущем НАТО. Вряд ли ЕС, который будет стремиться обеспечить собственную безопасность против России, сможет полностью игнорировать Турцию, располагающую второй по численности армией в НАТО после США. Не будет удивительным, если эти поиски заставят лиц, принимающих решения в ЕС, по-новому взглянуть на Турцию. В таком случае следует быть готовым к началу процесса, в ходе которого возникнет необходимость переформатирования отношений между Турцией и ЕС. Такой сценарий приведет к усилению позиций Турции по отношению к Европе", - отмечает обозреватель Hurriyet Седат Эргин.

По его мнению, Турции при реализации "сценария Трампа" будет необходимо рассмотреть несколько вопросов, касающихся ее собственной безопасности. "Турция пользуется зонтиком сильного сдерживания в соответствии со статьей 5 Договора о НАТО. <...> Если такая гарантия исчезнет или станет неопределенной, возможно, Турции придется пересмотреть всю оборонную доктрину", - подчеркивает журналист.

Трамп ранее выражал недовольство деятельностью НАТО и в случае победы на ноябрьских выборах грозил выходом США из Североатлантического альянса, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.

Турция является одним из старейших членов НАТО, она вступила в альянс в 1952 году, спустя три года после его создания. В настоящее время она обладает второй по численности армией в НАТО. На территории Турции расположены объекты НАТО, в том числе авиабаза Инджирлик, самая восточная база командования ВВС США и НАТО в Европе. По данным из открытых источников, на ней размещены тактические ядерные боеприпасы. В частности, сам Трамп в 2019 году говорил, что там хранятся около 50 ядерных боезарядов.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля действующий президент Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Трамп - наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года.

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