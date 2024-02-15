SpaceX Маска переехал из Делавэра в Техас

Американский предприниматель Илон Маск перенес место регистрации своей компании SpaceX из штата Делавэр в Техас. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на слова самого Маска, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"SpaceX перенесла штат своей регистрации из Делавэра в Техас! Если ваша компания все еще зарегистрирована в Делавэре, я рекомендую как можно скорее переехать в другой штат", - заявил бизнесмен.

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