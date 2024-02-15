https://news.day.az/world/1637508.html SpaceX Маска переехал из Делавэра в Техас
SpaceX Маска переехал из Делавэра в Техас
Американский предприниматель Илон Маск перенес место регистрации своей компании SpaceX из штата Делавэр в Техас. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на слова самого Маска, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"SpaceX перенесла штат своей регистрации из Делавэра в Техас! Если ваша компания все еще зарегистрирована в Делавэре, я рекомендую как можно скорее переехать в другой штат", - заявил бизнесмен.
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