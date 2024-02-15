В ЕС призвали компенсировать фермерам убытки из-за поставок с Украины

Член Европарламента (ЕП) от Чехии Томаш Здеховски призвал компенсировать европейским фермерам убытки, вызванные ростом поставок с Украины. С призывом покрыть траты аграриев Евросоюза (ЕС) евродепутат обратился в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась "Лента.ру", передает Day.Az.

"Еврокомиссия предлагает продлить режим беспошлинной торговли с Украиной (...) еще на год до июня 2025 года. Поддержка Украины должна продолжаться и оставаться общей целью всех государств-членов ЕС. Тем не менее беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции вызывает избыток товаров в ЕС, в том числе и в Чехии", - пишет член ЕП в своем письме.

В связи с этим он обращается к ЕК с призывом ответить на вопрос о возможности компенсации понесенных европейскими фермерами издержек.

"Планирует ли Комиссия предложить конкретные меры по компенсации негативных последствий беспошлинной торговли с Украиной для фермеров в сфере растениеводства? Когда Комиссия предложит такие меры, в частности, для защиты европейских фермеров, занимающихся растениеводством, и как будут выглядеть эти меры?" - спросил он у ЕК.

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