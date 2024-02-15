Байден отложил депортацию палестинцев-нелегалов из США

Около шести тысяч палестинцев получили возможность легально работать и остаться в США еще на 18 месяцев по инициативе действующего американского президента Джо Байдена, который отложил их обязательную депортацию из-за кризисной ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению Байдена, "многие мирные жители сектора Газа остаются в опасности" после нападений ХАМАС 7 октября. "Поэтому я приказывал отложить высылку части палестинцев, находящихся в Соединенных Штатах", - говорится в пояснении к его указу.

При этом отмечается, что отсрочка депортации не коснется тех лиц, что были замечены "в нарушении американских законов или стали представлять угрозу общественной и национальной безопасности США".

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