https://news.day.az/world/1637528.html Япония уступила место третьей экономики мира
Япония уступила место третьей экономики мира
Япония по итогам 2023 года уступила Германии место третьей экономики в мире по размеру номинального ВВП. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным кабмина Японии, номинальный ВВП страны без поправки на инфляцию в прошлом году составил 591,48 триллиона иен (около 4,21 триллиона долларов). Однако номинальный ВВП Германии в 2023 году составляет ориентировочно 4,46 триллиона долларов.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре