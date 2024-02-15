СМИ сообщили об отказе Венгрии согласовывать новый пакет санкций ЕС против РФ

Венгерская сторона на встрече постпредов ЕС на время заблокировала процесс согласования нового пакета санкций против России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом диписточники сообщили в четверг изданию The Financial Times .

По данным собеседников газеты, Будапешт накануне выступил против таких мер из-за включения в новый пакет китайских компаний, которые, как считают в Брюсселе, содействуют России в спецоперации в Украине.

По словам источника газеты, постпред Венгрии при ЕС "попросил еще немного времени, чтобы проанализировать содержание предложений".

Ранее сообщалось, что ЕС готовит 13-й пакет антироссийских санкций. По информации портала EU Observer, в него могут попасть 193 физических и юридических лица.

Ранее западные СМИ сообщали, что, по их данным, в ЕС выдвинули предложения запретить фирмам Евросоюза торговать с рядом компаний КНР, Турции, Индии, Сербии под предлогом того, что они оказывают содействие РФ в связи с ситуацией на Украине.

Bloomberg писал, что в ЕС ранее уже предлагали включить в "черные списки" несколько китайских компаний, но инициатива не прошла. Данный вопрос является крайне непростым для Евросоюза, одним из основных торговых партнеров которого остается Китай.

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