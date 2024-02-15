Армения учредила должность атташе по вопросам обороны при миссии в НАТО
Армения учредила должности атташе по вопросам обороны при миссии в НАТО, верховном командовании союзных сил НАТО в Европе и при представительстве в ОБСЕ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Представляя решение, министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что должности атташе по вопросам обороны будут действовать при миссии Армении в Организации Североатлантического договора с резиденцией в Брюсселе, верховном командовании союзных сил НАТО в Европе с резиденцией в Монсе, при представительстве Армении в ОБСЕ с резиденцией в Вене.
Должность военного представителя Армении при миссии в НАТО сокращена.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре