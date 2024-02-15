Экс-министр экономики Армении пойдет под суд?

Скандального экс-министра Армении Ваана Керобяна ждёт арест.

Подавший в отставку накануне министр экономики Армении Ваан Керобян был вызван в Службу национальной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Скорее всего, в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения и он будет арестован в рамках коррупционного скандала с участием сотрудников Минэкономики", - пишет газета.

В коррупционном скандале в Минэкономики Армении была также замешана невестка спикера армянского парламента Алена Симоняна Ани Геворкян. Но Симонян засуетился и женщину освободили из-под ареста.

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