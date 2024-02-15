Иран намерен ответить зеркально в случае задержания любого своего судна

Иран предпримет зеркальные меры, если будет задержано какое-либо иранское судно. Об этом заявил иранский вице-президент по правовым вопросам Мохаммад Дехган в интервью агентству ISNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не будем ограничивать себя правовыми рамками. Если иранское судно будет задержано, то мы ответим зеркально", - приводит его слова агентство. Комментируя утверждение Министерства юстиции США о конфискации иранской нефти, вице-президент отметил, что он не обладает информацией о том, имел ли место такой случай, и лучше задать вопрос профильным ведомствам. "Иногда они по ошибке задерживают какой-то другой корабль, принимая его за наш", - подчеркнул Дехган.

3 февраля Министерство юстиций США выпустило заявление о том, что Соединенные Штаты конфисковали 520 тыс. баррелей иранской нефти на основании того, что средства от продажи энергоносителя якобы могут быть использованы для поддержки Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана).

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