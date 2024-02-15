Эрдоган критикует позицию США по Газе

Призывы к мирному урегулированию кризиса в Газе не дают результатов главным образом из-за позиции, которую в конфликте занимают США. Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Египта, который он посетил в среду.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, его высказывания приводит телеканал TRT Haber.

"К сожалению, призывы к миру остаются безрезультатными из-за негативного подхода Соединенных Штатов Америки. Америка заявляет, что отправила в регион несколько своих высокопоставленных чиновников, чтобы якобы решить этот вопрос, но никаких результатов нет. Несмотря на это, мы продолжаем работать над обеспечением прекращения огня и мира. Потому что у нас нет другого выхода. Когда к нам обращаются люди с Запада, мы особенно остро ставим перед ними эти вопросы. Мы говорим им: "Давайте предпримем какие-то инициативы, может быть, мы добьемся каких-то результатов", - сказал Эрдоган.

По его словам, некоторые страны, которые ранее занимали сторону Израиля, "теперь раскаиваются". "Мы продолжаем наши усилия по достижению прочного мира. Мир больше не может игнорировать тот факт, что решение заключается в создании независимого, суверенного, географически интегрированного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года. Турция защищает не только своих палестинских братьев и сестер, но и права человека, мир и международное право", - подчеркнул турецкий президент.

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