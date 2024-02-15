Эрдоган рассказал о попытках урегулирования кризиса в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжает контакты с целью мирного разрешения ситуации в Украине с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал журналистам на борту самолета по возвращении из Египта.

"Мы можем снова попытаться и открыть дверь к миру [в контексте конфликта в Украине], управляя процессами, ориентированными на результат и свободными от внешнего влияния. Мы продолжаем эти поиски в ходе контактов как с господином Путиным, так и с господином Зеленским. Мы с самого начала подчеркиваем, что справедливый мир лучше войны, и стремимся делать все свои шаги с этим пониманием. Если мы хотим мира, мы обязательно найдем способ его достичь", -цитирует Эрдогана телеканал TRT.

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