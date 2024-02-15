ЕС предоставит Украине 50 миллиардов евро

Послы стран Евросоюза на встрече 14 февраля согласовали документы, необходимые для предоставления Украине помощи в размере €50 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Financial Times,

Теперь согласованный текст должен получить одобрение Европарламента. Ожидается, что Киев начнет получать средства в первых числах марта.

1 февраля лидеры государств - членов ЕС на саммите в Брюсселе утвердили выделение Киеву долгосрочной бюджетной помощи объемом €50 млрд на ближайшие четыре года, что означает сокращение бюджетного финансирования Украины в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2023 года.

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