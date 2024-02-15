США закрыли программу разработки спутника секретной военной связи

Космические силы США остановили реализацию программы, в ходе которой американская военно-промышленная компания Northrop Grumman должна была разработать спутник для обеспечения секретной военной связи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, причинами отмены программы, работа над которой началась в 2020 году, стали "возросшие издержки, сложности при планировании полезной нагрузки, а также затягивание графика". Заказчик уведомил компанию о расторжении контракта еще в прошлом месяце. В результате, согласно публичным данным, портфель проектов Northrop Grumman в космической отрасли сократится на $2 млрд в первом квартале этого года.

Как в самой компании, так и в американских вооруженных силах отказались официально комментировать эту информацию агентству Bloomberg, сославшись на секретный характер сведений.

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