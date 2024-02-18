В ООН заявили о необходимости "плана Маршалла" для Газы

Новый "план Маршалла" необходим для восстановления сектора Газа после завершения конфликта Израиля с палестинским движением ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил директор отдела Конференции ООН по торговле и развитию по глобализации и стратегиям развития Ричард Козул-Райт.

"Потребуется новый план Маршалла", - сказал он на заседании в Женеве. Слова представителя ООН приводит агентство Reuters.

По словам Козула-Райта, ущерб сектору Газа в ходе текущего обострения уже в четыре раза превышает урон, нанесенный во время операции Израиля в 2014 году.

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