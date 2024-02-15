https://news.day.az/world/1637704.html Италия выделила помощь Палестине
Италия выделила помощь Палестине
Италия выделит на нужды гражданского населения Палестины 10 млн. евро.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.
Министр отметил, что будет осуществляться строгий контроль за тем, чтобы эти средства использовались в правильном направлении.
По его словам, это второй финансовый пакет после аналогичной суммы, выделенной в декабре 2023 года.
Указанные средства будут переданы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Международной организации Красного Полумесяца.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре