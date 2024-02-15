Италия выделила помощь Палестине

Италия выделит на нужды гражданского населения Палестины 10 млн. евро.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

Министр отметил, что будет осуществляться строгий контроль за тем, чтобы эти средства использовались в правильном направлении.

По его словам, это второй финансовый пакет после аналогичной суммы, выделенной в декабре 2023 года.

Указанные средства будут переданы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Международной организации Красного Полумесяца.

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