На территории аэропорта в США нашли 500-килограммовую бомбу

В аэропорту Флориды, США, нашли 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет New York Post.

Бомба была найдена во время ремонтных работ на территории регионального аэропорта. Строители, выкопавшие боеприпас, позвонили в полицию и сообщили о своем открытии. Приехавшие специалисты отметили, что снаряд был в плохом состоянии, поэтому им не удалось на глаз определить опасен он или нет.

В качестве меры предосторожности полицейские эвакуировали территорию площадью около километра во всех направлениях от обнаруженного устройства и перекрыли дорогу для движения транспорта.

Группа по разминированию установила, что найденная бомба имеет название Mark 65, которая изготавливалась с 1939 года. Также было установлено, что снаряд неактивен, поэтому безопасен для людей.

Аэропорт, где были обнаружена бомба, раньше был армейским аэродромом Бруксвилля, где тренировались бомбардировщики времен Второй мировой войны.

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