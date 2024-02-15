Экс-министру экономики Армении предъявлено обвинение

Экс-министру экономики Армении Ваану Керобяну предъявлено обвинение, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В течение нескольких часов суд примет решение о мере пресечения в отношении бывшего министра. Керобян уже несколько часов находится в Следственного Комитета Армении.

История связана с резонансным делом в Минэкономики. Как известно, по этому делу под домашним арестом находится и экс-замглавы Минэка Ани Испирян. По этому же делу проходила и невестка спикера парламента Ани Геворкян, но ее на днях отпустили домой из-под стражи.

Ранее мы сообщали о том, что скандального экс-министра Армении Ваана Керобяна ждёт арест.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!