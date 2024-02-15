Экс-министру экономики Армении предъявлено обвинение
Экс-министру экономики Армении Ваану Керобяну предъявлено обвинение, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
В течение нескольких часов суд примет решение о мере пресечения в отношении бывшего министра. Керобян уже несколько часов находится в Следственного Комитета Армении.
История связана с резонансным делом в Минэкономики. Как известно, по этому делу под домашним арестом находится и экс-замглавы Минэка Ани Испирян. По этому же делу проходила и невестка спикера парламента Ани Геворкян, но ее на днях отпустили домой из-под стражи.
Ранее мы сообщали о том, что скандального экс-министра Армении Ваана Керобяна ждёт арест.
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