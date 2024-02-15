Главу Минэкономики Германии встретили свистом и криками "Убирайся!"

Жители Нюрнберга громким свистом встретили вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека во время его поездки в Баварию. Порядка 350 человек собрались на митинг в центре города, выкрикивая оскорбительные фразы в адрес министра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Участники митинга скандировали: "Убирайся!" Протестующие критиковали планы жесткой экономии федерального правительства. На плакатах было написано: "Хватит выступать. Укреплять экономику сейчас" и "Нам нужны действия, а не высказывания".

В четверг Хабек должен принять участие в так называемом гражданском диалоге в Нюрнберге и ответить на вопросы горожан.

Ранее германские фермеры устроили акцию протеста во время визита Хабека в Зелигенталь (федеральная земля Тюрингия) в центральной части страны.

В Германии фермеры уже несколько недель проводят акции, блокируют дороги и улицы, выражая недовольство аграрной политикой правительства, в частности, отменой ряда налоговых льгот. В среду из-за протестов аграриев партия "Союз-90"/"зеленые" была вынуждена отменить традиционное мероприятие на так называемую пепельную среду в городе Биберах (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

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