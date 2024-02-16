ЦАХАЛ проводит рейды на Западном берегу реки Иордан

Подразделения Армии обороны Израиля проводят рейды в нескольких населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, рейды проводятся в населенном пункте Аззун к востоку от Калькилии, в Вифлееме, в центральном районе города Хеврон, а также в населенном пункте к юго-западу от Дженина.

В свою очередь палестинское информационное агентство WAFA сообщает о штурме города Калькилия, в ходе которого израильские военные обстреляли транспортные средства. По данным Al Jazeera, армия Израиля помешала машине скорой помощи добраться до раненого в Калькилии.

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