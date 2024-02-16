Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию с заложниками в Газе

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонной беседе обсудили вопросы, касающиеся переговоров по освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС в секторе Газа, а также ситуацию с обеспечением безопасности в городе Рафах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил Белый дом.

"Президент подтвердил свою приверженность неустанной работе в поддержку скорейшего освобождения всех заложников", - говорится в сообщении.

Байден затронул ситуацию в Рафахе и "подтвердил свое мнение о том, что военная операция не должна проводиться без заслуживающего доверия и выполнимого плана обеспечения безопасности и поддержки гражданского населения".

Стороны обсудили также ситуацию в Газе и "настоятельную необходимость обеспечения доставки гуманитарной помощи остро нуждающимся палестинским гражданским лицам".

Портал Axios, комментируя сообщение Белого дома, отмечает, что во время предыдущей беседы в воскресенье Байден призвал израильского лидера "попытаться найти способы восполнить пробелы в переговорах" по освобождению заложников.

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