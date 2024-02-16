Суд вынес решение по делу экс-министра экономики Армении

Суд в Ереване принял решение поместить под домашний арест на два месяца бывшего министра экономики Армении Ваана Керобяна.

Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ.

Бывший министр 15 февраля был вызван на допрос в Следком, ему предъявили обвинение по статье "злоупотребление должностными полномочиями". История связана с резонансным делом в Минэкономики, касающимся тендера на развитие интенсивных садов. По этому делу проходят 8 человек: 5 должностных лиц Минэкономики, включая Керобяна, и 3 представителей компании Synergy. Под домашним арестом остается и заместитель Минэкономики Ани Испирян.

История связана с резонансным делом в Минэкономики. Как известно, по этому делу под домашним арестом находится и экс-замглавы Минэкономики Ани Испирян. По этому же делу проходила и невестка спикера парламента Ани Геворкян, но ее на днях отпустили домой из-под стражи.

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