СМИ сообщили о планах НАТО развернуть силы по всей Европе

Объединенное командование поддержки и содействия НАТО (JSEC), который является командным центром альянса с 2018 года и располагается в городе Ульм на юге Германии, разрабатывает планы развертывания вооруженных сил НАТО по всей Европе и их усиления на случай конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом неназванные чиновники рассказали Financial Times.

Этот процесс будет опираться на опыт, который западные военные получат от военных учений Steadfast Defender. Их основной этап начался 1 февраля и он продлится до 31 мая. Крупнейшие военные учения со времен холодной войны с участием более 90 тыс. военнослужащих имитируют масштабный конфликт на востоке НАТО.

По словам представителя британской военной разведки, которые приводит FT, "мы живем в действительно опасные времена [и] в момент, когда крупномасштабный конфликт более вероятен, чем когда-либо в новейшей истории". Об этом собеседник издания заявил накануне Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит 16-18 февраля. Мероприятие проходит ежегодно, на нем собираются представители западных военных, служб безопасности, и разведок, а также эксперты в оборонной отрасли.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!