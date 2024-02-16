Стало известно о предстоящей встрече Блинкена и Ван И

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Китая Ван И проведут встречу проведут встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности в первый день мероприятия. Как передает Day.Az, об этом пишет Politico.

По данным источников издания, стороны обсудят готовящийся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпинем, который может состояться "где-то весной".

МИД Китая подтвердил участие Ван И в Мюнхенской конференции, однако о встрече с Блинкеном не сообщал. Американская сторона также заявляла, что в повестку дня делегации на конференции включены только вопросы Украины, Ближнего Востока и "трансатлантической безопасности".

Как пишет Politico, возможная встреча свидетельствует о курсе Вашингтона и Пекина на преодоление разногласий.

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