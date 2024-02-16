Китай заявил о готовности вместе с другими странами бороться с неоколониализмом

Китай готов вместе с другими прогрессивными странами бороться со всеми формами неоколониализма, которые используются рядом государств на Западе. Об этом заявил заведующий международным отделом Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) Лю Цзяньчао на открытии форума "За свободу наций!", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Колониализм усиливает свою практику все новыми методами, - сказал он. - Некоторые страны грубо вмешиваются во внутренние дела, интересы других, провоцируют цветные революции, навязывают политический строй другим странам".

В идеологическом плане, по словам Лю Цзяньчао, они "одержимы продвижением так называемых универсальных ценностей под маркой демократии, свободы и прав человека". "Мы готовы вместе со всеми прогрессивными странами мира решительно бороться с колониализмом во всех его формах", - подчеркнул заведующий международным отделом ЦК КПК.

Он также отметил, что форум "создан в соответствии с веяниями эпохи, служит благоприятной платформой между политическими партиями всех стран для ответов на современные вызовы в мире".

Первый международный межпартийный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма "За свободу наций!" проходит в Доме союзов в Москве по инициативе партии "Единая Россия".

Для участия в форуме прибыли представители ведущих политических сил из стран Африки, Азии, СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки и Европы. На мероприятиях форума собралось порядка 400 делегатов. Они обсудят вопросы противодействия вмешательству в суверенные дела государств, противодействия деструктивным неоколониальным практикам, независимости в политической, финансово-экономической, информационной и других сферах.

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