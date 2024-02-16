Умер Алексей Навальный

16.02.2024 года в исправительной колонии Nº3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает УФСИН ЯНАО.

Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного.

Причины смерти устанавливаются.

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