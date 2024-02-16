В США рассказали о единственной войне, которая волнует американцев

Конгрессвумен, член палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин напомнила законодателям Соединенных Штатов о единственной войне, которая волнует американцев. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) она опубликовала карту США, где граница обозначена как "Тайвань, Израиль, Украина", а располагающаяся за ней Мексика подписана "Россией".

"Вот карта, которая поможет сенаторам Америки и членам Палаты представителей, которые не понимают единственной войны, которая волнует американцев", - написала Тейлор Грин, приложив к публикации соответствующую фотографию.

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