https://news.day.az/world/1637962.html В США рассказали о единственной войне, которая волнует американцев
В США рассказали о единственной войне, которая волнует американцев
Конгрессвумен, член палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин напомнила законодателям Соединенных Штатов о единственной войне, которая волнует американцев. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) она опубликовала карту США, где граница обозначена как "Тайвань, Израиль, Украина", а располагающаяся за ней Мексика подписана "Россией".
"Вот карта, которая поможет сенаторам Америки и членам Палаты представителей, которые не понимают единственной войны, которая волнует американцев", - написала Тейлор Грин, приложив к публикации соответствующую фотографию.
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