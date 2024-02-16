Венесуэла приказала агентству ООН экстренно покинуть страну

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венесуэлы Иван Хиль заявил, что Агентство ООН по правам человека обязано экстренно покинуть страну. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на местное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Хиль обвинил агентство ООН в том, что оно стало инструментом для "заговорщиков и террористов", которые, по его словам, сговорились против президента Николаса Мадуро. Он добавил, что у сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по правам человека есть 72 часа на то, чтобы "собраться и покинуть" страну.

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