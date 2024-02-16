В ЕС оценили идею создания ядерного оружия Евросоюза

Председатель комитета парламента ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает, что идеи о собственном ядерном оружии для Евросоюза не являются реальными, ЕС должен отдать приоритет другим областям, а не разработке независимых средств ядерного сдерживания. Об этом она заявила в интервью Deutschland Funk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В конечном счете, это развитая, изощренная система, в рамках которой вся Европа должна быть защищена... Я не думаю, что большинство людей знают, что это значит - помимо затрат... Никаких дискуссий для общественности (на эту тему - прим. ред.)", - отметила Циммерман.