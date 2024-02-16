План ФРГ разместить 5000 военных в Литве находится под вопросом

Амбициозный план ФРГ по размещению пяти тысяч военных в Литве находится под вопросом. Об этом пишет газета Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что на данный момент нет ясности, как группа военных будет формироваться. Также потенциальные новобранцы не знают, где будут жить их семьи, в какие школы будут ходить их дети и где будут работать их партнеры.

"Вопрос стоит по поводу одного из самых амбициозных планов Германии - размещение бригады в 5 тысяч человек в Литве, которое станет первым постоянным зарубежным развертыванием для страны со времен Второй мировой войны", - говорится в публикации.

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