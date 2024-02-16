https://news.day.az/world/1637977.html Зеленский и Шольц договорились - ПОДРОБНОСТИ
Зеленский и Шольц договорились - ПОДРОБНОСТИ
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц подписали в Берлине двустороннее соглашение по безопасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает в пятницу Associated Press.
Подробностей соглашения пока не приводится.
Ожидается, что аналогичное соглашение Зеленский позднее подпишет в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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