Зеленский и Шольц договорились

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц подписали в Берлине двустороннее соглашение по безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает в пятницу Associated Press.

Подробностей соглашения пока не приводится.

Ожидается, что аналогичное соглашение Зеленский позднее подпишет в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!