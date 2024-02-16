Армению настигла африканская чума

Массовый падеж свиней зафиксирован в Котайкской (Елгован - ред.) области Армении, фермеры утверждают, что причиной является африканская чума.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, они опубликовали видео, на котором видны десятки околевших свиней.

Селяне обвиняют Минэкономики и администрацию премьера Армении в том, что они не отреагировали на их сигналы.

В беседе со СМИ один из фермеров сообщил, что у кого-то погибло 600 голов, у другого - 400, еще один человек потерял около 100.

"Из Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов пришли, зафиксировали все. Сказали, что не имеем права продавать павший скот, взяли пробы для того, чтобы проверить, африканская ли это чума, но не подтвердили. Говорим, дайте возможность нам вывезти анализы за рубеж, оформить документы, что это чума - не позволяют", - сказал фермер.

Он отмечает, что ветеринары уверены, что речь идет именно о чуме, но Инспекция не подтверждает это, чтобы не выплачивать компенсацию в 75%.

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