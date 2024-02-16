https://news.day.az/world/1637992.html Шольц раскрыл детали соглашения о гарантиях безопасности для Украины
Шольц раскрыл детали соглашения о гарантиях безопасности для Украины
Долгосрочное соглашение о гарантиях безопасности для Украины охватывает период после потенциального прекращения огня с Россией. Такие детали договора с Киевом раскрыл канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Украина может положиться на Германию", - заверил канцлер.
Уточняется, соглашение будет действительно в течение десяти лет после его подписания. Кроме того, Германия подчеркнула свое намерение обучать и оснащать всем необходимым Вооруженные силы Украины (ВСУ).
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