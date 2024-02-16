Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС тратить больше на оборону

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала европейские страны тратить больше на оборону, стимулировать оборонную промышленность Европы и наращивать производство. Об этом она сообщила в интервью изданию Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы должны тратить больше, мы должны тратить лучше, мы должны тратить по-европейски... У нас очень фрагментированный оборонный рынок, и это необходимо изменить. В чем компетенция комиссии? Это промышленность. Это наш основной бизнес", - сказала она.

Как отмечает издание, официальные лица ЕС стремятся максимально увеличить военные расходы государств-членов после начала украинского конфликта с целью создать "более крупную, надежную и эффективную европейскую оборонную промышленность".

При этом газета пишет, что план по приведению в порядок военно-промышленного комплекса Европы перед лицом "растущих угроз со стороны России" должен быть опубликован в феврале.

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