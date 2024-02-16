Египет строит заграждения близ Рафаха на границе с сектором Газа

Египет возводит заграждения на своих территориях близ приграничного города Рафах в секторе Газа, где в данный момент сосредоточено более миллиона мирных жителей анклава.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство Associated Press (AP) опираясь на данные спутников.

Агентство проанализировало данные со спутниковых снимков компании Maxar Technologies за 15 февраля. На них видно, что вдоль дороги в 3,5 км к западу от границы с сектором Газа ведется строительство стены. На изображениях также видно краны и грузовики, а также железобетонные заграждения.

AP не удалось получить комментарий из Каира, однако Египет ранее заявлял о том, что отвергает идею коридоров безопасности для беженцев из сектора Газа и другие аналогичные предложения.

Накануне в Каире заявили, что Египет "отвергает любые попытки вытеснить палестинцев из Палестины" и выступает за урегулирование конфликта в секторе Газа на основании принципа два государства для двух народов.

По данным ООН, численность населения Рафаха до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года составляла 300 тыс. человек. После начала конфликта в секторе Газа этот показатель возрос до 1,4 млн человек из-за перемещенных лиц, бежавших из других районов анклава.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу ABC пообещал, что израильские войска разгромят остающиеся у ХАМАС батальоны в Рафахе, который, по словам Нетаньяху, стал "последним бастионом" группировки. Он отверг призывы не направлять израильские войска в Рафах, подчеркнув, что подобное решение было бы равноценно поражению. В то же время премьер отметил, что Израиль предоставит безопасный проход для эвакуации мирных жителей из Рафаха.

Страны Запада, а также Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Кувейт и Иордания раскритиковали план Израиля начать наступление на Рафах.

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